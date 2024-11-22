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Экономист сообщил о почти 40% россиян с высокими доходами

Экономист сообщил о почти 40% россиян с высокими доходами

Итоги второго квартала 2024 года свидетельствуют, что 40% россиян получают около 70% доходов. Об этом в пятницу, 22 ноября, заявил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

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