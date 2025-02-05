Мнение голландца о нашумевшем парке в Краснодаре

532,4 тыс прочтений Я много слышал об этом парке, и пришло время там побывать. Сегодня я расскажу вам: - сколько стоит вход, - что впечатлило тут, - какая история стоит за парком, - сколько стоит самое дорогое дерево здесь - и как оно выглядит, - и как меня и остальных попросили уйти из парка.