Тверскому театру кукол исполнилось 80 лет

1 июля исполняется 80 лет с момента создания Тверского театра кукол. Руководство культурного учреждения с юбилейной датой поздравил губернатор Игорь Руденя, сообщили в пресс-службе областного правительства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии