Жилой рынок: у семей с детьми больше возможностей, у заемщиков больше знаний

Новые правила, вступившие в силу в январе, должны помочь россиянам принимать более взвешенные «жилищные» решенияНу вот теперь, когда уже все новогодние праздники позади, самое время напомнить соотечественникам, решающим жилищный вопрос, о некоторых новых правилах, которые начали действовать с этого года.