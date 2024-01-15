Жилой рынок: у семей с детьми больше возможностей, у заемщиков больше знаний

Новые правила, вступившие в силу в январе, должны помочь россиянам принимать более взвешенные «жилищные» решенияНу вот теперь, когда уже все новогодние праздники позади, самое время напомнить соотечественникам, решающим жилищный вопрос, о некоторых новых правилах, которые начали действовать с этого года.
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