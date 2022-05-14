Сайт города Актау

78 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • сергей фролов
    Дай бог им здоровья!В Мангистауской о...
  • имел в виду
    вот на какой куй они это делают??«Полиция бездейст...
  • Alex fedorov
    Ну и правильно его били. Фактически он дезертир раз не хотел защищать Родину. А что делают с предателями? Правильно ,...Срочник из Мангис...

Шесть пожарных постов создали в Мангистау

Шесть пожарных постов создали в Мангистау

На территории Мангистауской области создали шесть пожарных постов с выездной техникой. Об этом на брифинге в областном центре общественных коммуникаций сообщил заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям региона Нурлан Жанабаев.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх