Шесть пожарных постов создали в Мангистау

На территории Мангистауской области создали шесть пожарных постов с выездной техникой. Об этом на брифинге в областном центре общественных коммуникаций сообщил заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям региона Нурлан Жанабаев.
На территории Мангистауской области создали шесть пожарных постов с выездной техникой. Об этом на брифинге в областном центре общественных коммуникаций сообщил заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям региона Нурлан Жанабаев.
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