В Баку-на-Неве уже четвёртый день ловят террористов, убийц и грабителей участников антимиграционного пикета из числа нацболов.
В Питере многонациональные опера избили и пытали только что вернувшегося с передовой ветерана СВО
Комментарии
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Борис Викторович
Скорее всего их крышует губернатор
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42 мин.
Аудрюс
Как достали уже эти всякие Чурки! Теперь их и в полицию начали набирать...
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32 мин.
ВБ
Виктор Березин
Что за блядство, что за этнические отделы полиции? Что тепер в то же Питере (между прочим чисто русском городе) надо учить кучу языков для общения с полицией. Хотя что удивляться это же город президента, а он у нас любит черноту и урюков и презирает русских. Завтра в Питере разрешат ЛГБТ ,и всех кто против местное гистапо примет по полной. Виктор Игоревич.
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5 мин.
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