В Питере многонациональные опера избили и пытали только что вернувшегося с передовой ветерана СВО

ВБ

Виктор Березин

Что за блядство, что за этнические отделы полиции? Что тепер в то же Питере (между прочим чисто русском городе) надо учить кучу языков для общения с полицией. Хотя что удивляться это же город президента, а он у нас любит черноту и урюков и презирает русских. Завтра в Питере разрешат ЛГБТ ,и всех кто против местное гистапо примет по полной. Виктор Игоревич.