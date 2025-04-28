О’Салливан вышел в четвертьфинал, но не возлагает на себя больших надежд

Ронни О’Салливан одержал вторую победу на Чемпионате мира 2025 по снукеру, и скромно отзывается о своих результатах после длительного отсутствия на турнирах, сообщает WST Ронни О’Салливан уверенно обыграл Цзюньсюй в 1/8 финала (фото: WST)Все новости и результаты турнира Квалификация - результаты Результаты, турнирная таблица Расписание трансляции - 1/4 финала Расписание трансляции турнира Несмотря на выход в четвертьфинал, Ронни О’Салливан не спешит с прогнозами о своих перспективах на Чемпионате мира по снукеру.