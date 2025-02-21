Составить список грехов, заплатить по счетам и еще 7 способов простить себя

Вы часто слышите о том, как важно прощать других людей — и обидчиков, и врагов. Однако как отмечает психоаналитик Джудит Бердик, если мы не способны прощать ошибки себе, то и к другим проявить милосердие будет довольно сложно.
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