В Ноябрьске на полторы недели будет перекрыта улица 40 лет Победы

В Ноябрьске из-за подготовки к празднованию Дня города и Дня работников нефтяной и газовой промышленности ограничат движение транспорта на одной из центральных улиц, сообщили в пресс-службе администрации города.
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