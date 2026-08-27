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Север Пресс

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В Ноябрьске на полторы недели будет перекрыта улица 40 лет Победы

В Ноябрьске на полторы недели будет перекрыта улица 40 лет Победы

В Ноябрьске из-за подготовки к празднованию Дня города и Дня работников нефтяной и газовой промышленности ограничат движение транспорта на одной из центральных улиц, сообщили в пресс-службе администрации города.

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