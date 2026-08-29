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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хислоп о «Челси»: «Эмилиано Мартинес – гораздо более сильный вратарь, чем Санчес. Выберу его 10 раз из 10»

Бывший вратарь АПЛ Шака Хислоп сравнил Эмилиано Мартинеса и Роберта Санчеса на фоне возможного перехода аргентинца в « Челси ».

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