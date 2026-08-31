Валерий Горелых: Замглавы МВД генерал Лебедев в Екатеринбурге наградил лучшего следователя страны

В Екатеринбурге завершился Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди сотрудников следственных подразделений органов внутренних дел на звание «Лучший по профессии».
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