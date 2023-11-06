Ленивая мама. Плохая мама

Повзрослев, эти "самостоятельные", "не замученые гиперопекой" дети таких матерей, строем идут на приемы к психотерапевтам, лечить детские травмы, учиться нормальной привязанности, оплакивать горькими слезами свое детство, которого, по сути дела, и не было, (никакого эмоционального контейнера такие мамы не предоставляют, а лишь ставят маленького человека без опыта в ситуацию, когда напряжение нового опыта не с кем разделить). Отвратительная заметка, очень в духе модной повесточки - "счастлива мама-счастлив ребенок". Вот только такая мама, почему-то, счастлива только игнорируя возможности и нужды ребенка, а не от взаимодействия с ним. Конечно вырастет, конечно самостоятельным, (увереным, что забота - это не про него, не умеющим просить помощи и также глухим к чувствам и потребностям других людей, не умеющим принимать заботу и испытывать благодарность).

Вера Федорова

Возможно, здесь есть перегибы, особенно, в той части, где она спит, а маленький ребёнок жуёт пряник, сидя у телевизора, а другого, тоже малолетнего, уже нет дома. Но суть поста, мне кажется, в том, что не стоит детей портить гиперопекой. Например, с этой же едой, с этими же естественными биологическими потребностями. Если родитель будет собирать в школу ему рюкзак, если будет сидеть и зубрить с ним каждую букву (образно говоря), сушить его вещи, вытирать сопельки, выносить за ним мусор, мыть за ним тарелку и т.п.- это не называется заботой. Таким образом, это быстренько войдёт для него в норму, ему понравится, что за него это всё само сделается. Вот отсюда и берутся трутни, получаются потом нерадивые мужья и беспутые жёны, которым всё что-то должен.