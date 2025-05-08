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Царьград

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Аптечка на майские праздники: что взять с собой для здоровья всей семьи?

Аптечка на майские праздники: что взять с собой для здоровья всей семьи?

Врач Евгений Аветисов дал советы по составлению аптечки для майских праздников. Включите жаропонижающие, противоаллергические препараты и антисептики.

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