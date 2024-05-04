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Маррей снялся с «Мастерса» в Риме

Маррей снялся с «Мастерса» в Риме

Энди Маррей пропустит «Мастерс» в Риме, который начнется 8 мая. Британец продолжает восстанавливаться после травмы голеностопа, которую получил в Майами.

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