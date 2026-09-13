Почему рыба в России дороже мяса? Себестоимость - 85 рублей, а продаётся по 550: Откуда берётся шестикратная накрутка

Почему рыба в России дороже мяса, если её себестоимость копеечная? К примеру, в случае с минтаем после вылова продукт стоит всего 85 рублей за кило, а продаётся примерно по 550 рублей.
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