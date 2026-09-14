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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жоао Виктор о дисциплине в ЦСКА при Игдисамове: «Возьмем Гвардиолу - уверен, он часто вступает в споры с игроками. В таких дискуссиях рождается истина»

Жоао Виктор поделился мнением о главном тренере ЦСКА Дмитрии Игдисамове. – В чем отличие Игдисамова от  Челестини ? – У всех есть преимущества и недостатки.

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