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ИАНЕД

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Алла Пугачева в 75 лет в кожаных лосинах и с колтуном на голове вышла в люди

Известная в прошлом в СССР и РФ певица Алла Пугачева, прекратившая следить за собой и редко появляющаяся на людях, неожиданно была замечена на Кипре, где проживает после бегства из России, в, видимо,  обычном для нее сейчас виде.

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