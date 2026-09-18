На Кипре началось голосование на выборах в Госдуму

НИКОСИЯ, 18 сентября. /ТАСС/. Голосование на выборах в Государственную думу Федерального собрания РФ началось в республике Кипр и будет проходить в течение трех дней - 18, 19 и 20 сентября с 08:00 до 20:00.
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