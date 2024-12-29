Доходы FIA от штрафов пилотов Формулы 1 выросли втрое

BBCВ Формуле 1 существует немало наказаний для пилотов и команд, нарушающих правила. Одним из форматов санкций является наложение финансовых штрафов, которые исчисляются сотнями, тысячами и десятками тысяч евро.
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