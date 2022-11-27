Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

89 подписчиков

Олег Киселев: «Забыли, что играем в командный, а не индивидуальный вид спорта»

Главный тренер «Астаны» Олег Киселев назвал главную причину поражения казахстанской команды в гостевом матче против «Енисея» (76:89).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх