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Шторм в Архангельской области: восстановлены 401 км электролиний

Шторм в Архангельской области: восстановлены 401 км электролиний

Энергетики "Россети Северо-Запад" восстановили 401 км линий после шторма в Архангельской области. Стихия вызвала отключения в восьми округах и Архангельске, Северодвинске.

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