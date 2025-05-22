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Американский обозреватель высказался об успехах России на Украине

Американский обозреватель высказался об успехах России на Украине

Россия может разнести всю украинскую инфраструктуру, однако такой задачи у нее нет. Об этом рассказал главный советник Космического командования ВВС США и политический обозреватель Деннис Фриц в эфире в соцсети X.

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