Врач Кашух: не верьте мифам, что разгрузочные дни избавляют от шлаков и токсинов

Диетологи обычно считают разгрузочными днями периоды, во время которых человек употребляет меньшее количество калорий (как правило, в пределах 1500 ккал) и исключает из рациона некоторые продукты (сладкое, фастфуд, жиры, соль), а не полный отказ от еды.