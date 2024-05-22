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Закон, порядок, государство

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Уральские школьники передали полезный груз для военнослужащих группировки войск «Центр»

Уральские школьники передали полезный груз для военнослужащих группировки войск «Центр»

В составе груза строительные инструменты: бензопилы, дрели, лопаты, а также сапёрные лопатки, а также медикаменты.

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