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Авторадио

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Выдача льготной ипотеки выросла более чем на 20%

Россияне в августе стали заметно чаще оформлять льготную ипотеку. Как пишет РБК, банки выдали больше 35 тысяч кредитов с господдержкой на сумму свыше 200 миллиардов рублей.

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