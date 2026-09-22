Выдача льготной ипотеки выросла более чем на 20%

Россияне в августе стали заметно чаще оформлять льготную ипотеку. Как пишет РБК, банки выдали больше 35 тысяч кредитов с господдержкой на сумму свыше 200 миллиардов рублей.
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