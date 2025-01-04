Многие пишут про скопления противника в зоне ответственности ГрВ «Север» (Белгородское и Курское направление).
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Многие пишут про скопления противника в зоне ответственности ГрВ «Север» (Белгородское и Курское направление).
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