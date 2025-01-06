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Смотреть на тысячелетие вглубь

Смотреть на тысячелетие вглубь

Автор: Захар Прилепин …Помню, ездил в Бурятию и Якутию, ещё в 2015 году. Только всё началось на украйнах.

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Комментарии
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Алексей Горшков
По-моему не в НАЦИОНАЛЬНОСТЯХ дело, а в ПОЛИТИКЕ !!! Я сам из многонационального, причём - преимущественно мусульманского региона - русский казанец, с рождения здесь живу - знаю ситуацию &quot;изнутри&quot;! По-моему, последний удар по сепаратизму у нас нанёс, как ни странно ...украинский Майдан! Татары - люди неглупые, увидели, что происходит, когда нацики - даже свои - к власти прорываются, и перестали собственных поддерживать. Даже шутливый лозунг появился - кажется: &quot;Мы, татары, вместе с русскими - а с ними бог&quot;! ХОТЯ ТАКОЕ БЫЛО... Про перестроечные маразмы, приведшие к тому, что вслед за СССР чуть Россия не развалилась даже и упоминать не буду - СЛИШКОМ УЖ ВСЁ ОЧЕВИДНО !!! Расскажу о более позднем, КРАЙНЕ НЕПРИЯТНОМ, моменте. Помню шумиху в СМИ после истории в отделе полиции &quot;Дальний&quot;, чистки правоохранительных органов (не только полиции), и т.д., и т.п... ОЧЕНЬ смутило меня время скандала - В АККУРАТ перед Всемирной Универсиадой 2013 года, проходившей ИМЕННО в г. Казани! Надо сказать, что большинство участников этого скандала я лично знал - начинал работать ИМЕННО в Приволжском РОВД, куда входил и &quot;Дальний&quot; - менты и менты, ничего особо упыриного я в них не замечал. Более того - до выхода на пенсию я работал в Управлении собственной безопасности МВД Республики Татарстан (кто не знает, УСБ - такая ментовская структура, занимающаяся &quot;косяками&quot; сотрудников, в частности - их профилактикой), и ИМЕННО ОМ &quot;Дальний&quot; проверял - в частности рабочие кабинеты и камеры. В общем - ничего необычного! Обратил я внимание на то, что самыми яростными &quot;обвинителями&quot; ментов в прессе были КАК РАЗ разновсяческие &quot;рукопожатные&quot; и прочие &quot;светлоликие&quot;, окончательно проявившие себя с началом СВО, причём в очень НЕПРИГЛЯДНОМ свете! В итоге &quot;разборок&quot; правоохранительные органы у нас были фактически парализованы, националисты со своих митингов ментов прогоняли, заявляя, что у них есть свои &quot;отряды шариатской безопасности&quot;, по Казани ОТКРЫТО разъезжали автоколонны с чёрными исламскими знамёнами, православные храмы поджигались, и пр. А Майдан на Украине грянул - здешних русофобов как &quot;ВЫКЛЮЧИЛИ&quot;!!! Скорее всего - русофобские иностранные спонсоры с российских сепаратистских сил на Украину перекинулись.
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