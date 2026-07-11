Как общипывают русских тёток бьюти-блогеры и инфо-диетологи. Часть первая

Современная пищевая промышленность, бьюти-индустрия и Большая Фарма — это многомиллиардный симулякр, глобальная индустрия разводилова и надувательства, созданная ради освоения и присвоения женских доходов и семейных бюджетов, которыми распоряжаются именно женщины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии