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Аргументы недели

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Как общипывают русских тёток бьюти-блогеры и инфо-диетологи. Часть первая

Как общипывают русских тёток бьюти-блогеры и инфо-диетологи. Часть первая

Современная пищевая промышленность, бьюти-индустрия и Большая Фарма — это многомиллиардный симулякр, глобальная индустрия разводилова и надувательства, созданная ради освоения и присвоения женских доходов и семейных бюджетов, которыми распоряжаются именно женщины.

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