Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Выдохнула русская земля: сооснователь ВШЭ отказался от российского гражданства

Выдохнула русская земля: сооснователь ВШЭ отказался от российского гражданства

ТЕМА. ГЛАВНОЕ Сомнительное заведение, распиаренное чубайс-гайдаровской бандейкой под названием «Высшая школа экономики», лишилась одного из своих основателей.

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Комментарии
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АЛ
Антонина Лаврентьева
Слава Тебе,Господи!!!Процесс пошел!
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5 час.
АндрейБорков
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2 час.
Николай Сопляков
Автор явно провалил экзамены в ВШЭ. Теперь очень некорректно льет мутную воду на ВШЭ. Там учиться вразы труднее чем в других статусных университетах. Если это так вредоносно, то просто закройте и все. Только толковые ребята из школ России стоят в затылок друг-другу , чтобы поступитььб туда. С двумя стобальными идут на платное обучениеи частичную оплату, но в ВШЭ. И попробуйте поступить в МГИМО - ВУЗ для детишек дипломатов и всей мажорной когорты Москвы. А насчет дистанционного профессора...В семье не без урода. Есть с подобными убеждениями и в МГУ и в РУДН и были такие в Советское время. Для примера мне поставили &quot;5&quot; баллов по предмету &quot;Научный коммунизм&quot; после вопроса , прочитал лия &quot;Капитал&quot; Маркса и что понял.  Я сказал, что прочитал до конца и все понял. Преподаватель , профессор Скворцов постаивл &quot;5&quot; и громко озвучил: &quot;Запомните этого студента. За сорокс лишним лет,я впервые вижу человека, который до конца дочитал &quot;Капитал&quot; Марквс и всё понял&quot;. Так я стал &quot;признанным марксиситом&quot;. А профессор видимо так и не проникся к учению   Маркса.
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2 час.

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