Выдохнула русская земля: сооснователь ВШЭ отказался от российского гражданства

Николай Сопляков

Автор явно провалил экзамены в ВШЭ. Теперь очень некорректно льет мутную воду на ВШЭ. Там учиться вразы труднее чем в других статусных университетах. Если это так вредоносно, то просто закройте и все. Только толковые ребята из школ России стоят в затылок друг-другу , чтобы поступитььб туда. С двумя стобальными идут на платное обучениеи частичную оплату, но в ВШЭ. И попробуйте поступить в МГИМО - ВУЗ для детишек дипломатов и всей мажорной когорты Москвы. А насчет дистанционного профессора...В семье не без урода. Есть с подобными убеждениями и в МГУ и в РУДН и были такие в Советское время. Для примера мне поставили "5" баллов по предмету "Научный коммунизм" после вопроса , прочитал лия "Капитал" Маркса и что понял. Я сказал, что прочитал до конца и все понял. Преподаватель , профессор Скворцов постаивл "5" и громко озвучил: "Запомните этого студента. За сорокс лишним лет,я впервые вижу человека, который до конца дочитал "Капитал" Марквс и всё понял". Так я стал "признанным марксиситом". А профессор видимо так и не проникся к учению Маркса.