Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Срочная помощь бойцам, воюющим у Авдеевки и Работино, от читателей «Русской Весны» (ВИДЕО)

Срочная помощь бойцам, воюющим у Авдеевки и Работино, от читателей «Русской Весны» (ВИДЕО)

Бойцы благодарят наших читателей за Алексея и его команду за коллиматор, тепловизор-монокуляр и рации ТУТ, неравнодушных жителей Калининграда за генератор,фонд «Русская тройка»,за сварочный аппарат и комплектующие, наборы инструментов для тяжелой техники.

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