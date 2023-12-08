Срочная помощь бойцам, воюющим у Авдеевки и Работино, от читателей «Русской Весны» (ВИДЕО)

Бойцы благодарят наших читателей за Алексея и его команду за коллиматор, тепловизор-монокуляр и рации ТУТ, неравнодушных жителей Калининграда за генератор,фонд «Русская тройка»,за сварочный аппарат и комплектующие, наборы инструментов для тяжелой техники.