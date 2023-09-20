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Россия распрощалась с очередной ненужной и вредной организацией, в которой было больше политики, чем экономики

Россия распрощалась с очередной ненужной и вредной организацией, в которой было больше политики, чем экономики

ДРЕВНИЙ  КАВКАЗ Когда в Европе начали оказывать политическое давление на нашу страну, в России осознали, что это делается через определённые организации, которые словно блохи окутали по рукам и ногам.

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