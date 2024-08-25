Как выросли продажи машин из Китая

За семь месяцев 2024 года продажи новых китайских легковушек в России выросли на 182,3%. Маркетинговое агентство НАПИ проанализировало продажи в нашей стране новых легковых автомобилей, произведенных в Китае.
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