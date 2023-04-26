Аргументы недели

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Госдума РФ обсуждает новый закон по регулированию численности безнадзорных собак

Госдума РФ обсуждает новый закон по регулированию численности безнадзорных собак

Обострившийся в очередной раз вопрос непростых взаимоотношений людей и безнадзорных собак, похоже, обретает очертания некоего конкретного решения.

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