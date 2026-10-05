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Новак Джокович: «Надеюсь, скоро решу все проблемы со здоровьем – тогда ничто не помешает мне сыграть на Олимпиаде-2028»

Новак Джокович подтвердил, что по-прежнему хочет сыграть на Олимпиаде. В прошлом году серб признался , что хотел бы завершить карьеру на Олимпиаде-2028.

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