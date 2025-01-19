Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

906 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВЛАДИМИР ЯБРОВ
    Наши ребятишки должны расти умными и здоровыми!!!В Северной Осетии...
  • А Кудасов
    Но денюжки, как водится в таких случаях, и АЗС и вкладчиков глупых тю-тю. Ну отсидит он пару лет и выйдет немножко бо...Полиция Крыма зад...
  • А Кудасов
    А почему именно им? А другим?Начальник Управле...

Штурмовые подразделения ВДВ группировки войск «Днепр» отрабатывают штурм опорного пункта ВСУ после форсирования водной преграды

Штурмовые подразделения ВДВ группировки войск «Днепр» отрабатывают штурм опорного пункта ВСУ после форсирования водной преграды

В ходе таких тренировок весь передовой опыт и навыки действий штурмовых отрядов, приобретенные за последние годы, передаются вновь прибывшим десантникам-добровольцам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх