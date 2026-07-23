В Архангельской области установлены новые лимиты на добычу диких животных

Разрешения на отстрел охотничьих ресурсов — выдры, барсука и бурого медведя — утверждены сроком на один год и будут действовать с 1 августаРазрешения на отстрел охотничьих ресурсов — выдры, барсука и бурого медведя — утверждены сроком на один год и будут действовать с 1 августа «Данные показатели прошли согласование с комиссией государственной экологической экспертизы.