В Архангельской области установлены новые лимиты на добычу диких животных

Разрешения на отстрел охотничьих ресурсов — выдры, барсука и бурого медведя — утверждены сроком на один год и будут действовать с 1 августаРазрешения на отстрел охотничьих ресурсов — выдры, барсука и бурого медведя — утверждены сроком на один год и будут действовать с 1 августа «Данные показатели прошли согласование с комиссией государственной экологической экспертизы.
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