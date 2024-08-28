В посольстве РФ рассказали о снижении товарооборота с Южной Кореей

Взаимный товарооборот РФ и Республики Корея продолжает падать из-за западных ограничений и в этом году уже сократился на треть по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сказали «Известиям» в посольстве России в Сеуле.
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