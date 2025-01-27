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НАША ЛОСИНКА

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В отношении вандалов из электрички Ярославского направления МЖД возбудили дело

Молодой человек и два подростка стали фигурантами уголовного дела о вандализме, после того как устроили погром ради забавы в электричке на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД), причинив ущерб на 150 тыс.

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