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Продюсер Дзюник: Вслед за «Би-2» обанкротятся все бежавшие из России артисты

По мнению продюсера Леонида Дзюника, все артисты, бежавшие из России в связи с началом спецоперации ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины  столкнутся с финансовыми трудностями и будут вынуждены обращаться за банкротством.

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