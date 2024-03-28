Продюсер Дзюник: Вслед за «Би-2» обанкротятся все бежавшие из России артисты

По мнению продюсера Леонида Дзюника, все артисты, бежавшие из России в связи с началом спецоперации ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины столкнутся с финансовыми трудностями и будут вынуждены обращаться за банкротством.
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