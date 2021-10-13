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Китайские ученые исследуют образцы крови первых зараженных из Ухани

Китайские ученые исследуют образцы крови первых зараженных из Ухани

Минздрав КНР начал исследование сотен образцов крови из Ухани, сообщает американский телеканал CNN. Китайские ученые обработают пробы, чтобы установить причину возникновения вируса COVID19.

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