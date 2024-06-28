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Автоверсты

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С 28 по 30 июня 2024 года в регионах России пройдут усиленные рейды ГИБДД

С 28 по 30 июня 2024 года в регионах России пройдут усиленные рейды ГИБДД

﻿﻿С 28 по 30 июня 2024 года региональная ГИБДД России усилит рейды. На что ГАИ обратят особое внимание? Госавтоинспекция в ряде регионов России предупредила, что в ближайшие выходные (с вечера 28 июня до конца 30 июня 2024 года) на дорогах пройдут масштабные рейды и проверки.

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