В ответ на вручение ордена коллективу Союза театральных деятелей РФ 22 октября председатель организации Владимир Машков преподнес президенту России Владимиру Путину уникальный памятный знак под номером один.
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