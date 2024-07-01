Барделла назвал безапелляционным вердиктом результат "Национального объединения"

Глава правой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла назвал результаты голосования на парламентских выборах во Франции безапелляционным вердиктом относительно того, чего хочет большинство граждан страны.
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