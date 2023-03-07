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Кубок Гагарина. «Адмирал» примет «Салават», «Ак Барс» в гостях у «Нефтехимика», минское «Динамо» против СКА

«Адмирал» примет «Салават Юлаев» в 4-м матче серии первого раунда Кубка Гагарина. «Ак Барс» сыграет с «Нефтехимиком» в гостях, «Локомотив» с «Витязем», СКА – с минским «Динамо».

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