"Патриотизм - это ненависть к русским?": Чиновникам в Казахстане задали неудобный вопрос

Фильм, пропитанный национализмом и русофобией, "Проснись, казах" собирает в Казахстане аншлаги.Картина, которая, по словам самих же казахов, разжигает межнациональную рознь, буквально переворачивает сознание людей, причём не в лучшую с человеческой точки зрения сторону.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии