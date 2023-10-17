"Патриотизм - это ненависть к русским?": Чиновникам в Казахстане задали неудобный вопрос

Фильм, пропитанный национализмом и русофобией, "Проснись, казах" собирает в Казахстане аншлаги.Картина, которая, по словам самих же казахов, разжигает межнациональную рознь, буквально переворачивает сознание людей, причём не в лучшую с человеческой точки зрения сторону.