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Царьград

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"Патриотизм - это ненависть к русским?": Чиновникам в Казахстане задали неудобный вопрос

"Патриотизм - это ненависть к русским?": Чиновникам в Казахстане задали неудобный вопрос

Фильм, пропитанный национализмом и русофобией, "Проснись, казах" собирает в Казахстане аншлаги.Картина, которая, по словам самих же казахов, разжигает межнациональную рознь, буквально переворачивает сознание людей, причём не в лучшую с человеческой точки зрения сторону.

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