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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Якушев об Овечкине вне топ-50 лучших игроков НХЛ от TSN: «Здесь замешана политика, а не спорт. Дай бог Саше здоровья, успехов в гонке за рекордом Гретцки»

Капитан «Вашингтона» впервые не попал в топ-50 лучших игроков НХЛ по версии канадского телеканала.  «Хотелось бы понимать, по каким критериям был составлен рейтинг, по последнему сезону или в совокупности.

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