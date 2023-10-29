Кейн о шансах «Баварии» и «Тоттенхэма» на чемпионство: «Впереди еще долгий путь, но пока все складывается здорово»

«Посмотрим. Впереди еще долгий путь, но, конечно, я всегда слежу за происходящим в Англии. Мы лидируем, «Тоттенхэм» лидирует – пока все складывается здорово», – сказал форвард «Баварии», выступавший ранее за «Тоттенхэм».