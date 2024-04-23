Вильфанд предупредил о похолодании в подтопленных Тюменской и Курганской областях

В Тюменской и Курганской областях, пострадавших от масштабных весенних паводков, ожидается резкое понижение температуры вплоть до ночных заморозков, сообщает 23 апреля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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