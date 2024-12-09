ВС РФ ударили по району сосредоточения украинской армии под Запорожьем

Позиции противника обнаружили разведчики Военнослужащие российской армии ударили по району сосредоточения ВСУ в Запорожской области, который удалось обнаружить в ходе рейда разведчиками отдельного разведывательного батальона 58-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр», рассказал журналистам командир разведывательной группы с позывным «Суетолог».
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