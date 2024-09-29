В одном и том же районе произошли две массовых расправы: семнадцать убитых

Сразу семнадцать человек погибли в результате двух массовых расстрелов в южноафриканском городке. Полиция разыскивает подозреваемых в нападениях, которые произошли в одном и том же районе в Восточно-Капской провинции ЮАР.
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